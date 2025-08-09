Нарушения земельного законодательства: 4 человека освобождены от должностей в Алматинской области

«Все материалы направлены в Департамент Агентства по делам государственной службы по Алматинской области для оценки дисциплинарной ответственности. Основанием стали нарушения, связанные с управлением земельными участками. Работа по наведению порядка в земельной сфере продолжается. В приоритете — прозрачность, законность и персональная ответственность должностных лиц», — отметили в акимате алматинской области.