Ученый Пермского Политеха назвал семь распространенных комнатных растений, которые опасно держать дома

Многие привычные комнатные растения, которые украшают наши подоконники, на самом деле могут быть опасны для здоровья людей и животных. Некоторые содержат ядовитые вещества, вызывающие отравления, раздражения кожи или даже хронические заболевания. Ученый Пермского Политеха назвал семь растений, которые нельзя держать в квартире, и рассказал, как они воруют у нас кислород, какие вещества в их пыльце вызывают головокружение и проблемы с сердцем, какие похожи на борщевик, как мы незаметно окружаем себя плесенью и вредителями и подсказал, какие из них можно «переселить» на дачу и на какие безопасные и полезные растения их заменить.