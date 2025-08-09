В Москве из-за атаки беспилотников застряли туристы из Уфы.

«Пассажиров отправляли на стойку информации “Аэрофлота”. Там мгновенно образовалась очередь в метров 300, я простоял в ней 2,5 часа. Затем всех расселили в гостиницу, обеспечили едой и водой. Рейс в Уфу должен был вылететь в 22.05 по местному времени. Сначала вылет перенесли на два ночи, потом отменили совсем. По актуальной информации рейс запланирован сегодня на 14.30 по уфимскому времени. Пока в табло есть информация о вылете, идет регистрация на рейс. Надеюсь, что все же смогу попасть домой», — рассказал нам уфимец.