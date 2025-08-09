В Москве из-за атаки беспилотников застряли туристы из Уфы.

Туристы из Уфы на сутки застряли в аэропорту Москвы. Из-за массированной атаки беспилотниками компания «Аэрофлот» отменила более 10 рейсов в города страны. Среди них был и вылет в башкирскую столицу, сообщил «Башинформу» один из пассажиров. Информацию подтвердили в пресс-службе уфимского аэропорта.
По словам собеседника «Башинформа», накануне в сочинской авиагавани отменили вылеты в Екатеринбург, Челябинск, Махачкалу, Волгоград, Нижнекамск, Пермь и во многие другие города.
«Пассажиров отправляли на стойку информации “Аэрофлота”. Там мгновенно образовалась очередь в метров 300, я простоял в ней 2,5 часа. Затем всех расселили в гостиницу, обеспечили едой и водой. Рейс в Уфу должен был вылететь в 22.05 по местному времени. Сначала вылет перенесли на два ночи, потом отменили совсем. По актуальной информации рейс запланирован сегодня на 14.30 по уфимскому времени. Пока в табло есть информация о вылете, идет регистрация на рейс. Надеюсь, что все же смогу попасть домой», — рассказал нам уфимец.
8 августа в Сочи объявили воздушную тревогу после атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. По информации от мэра города Андрея Прошунина, система ПВО отразила все атаки. Поступило только одно сообщение о повреждении окон в многоквартирном доме в Дагомысе.