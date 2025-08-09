Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 553 автомобиля, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 11 часов утра.