Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 553 автомобиля, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 11 часов утра.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 553 транспортных средства. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.

Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.