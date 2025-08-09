В Омской области выявили отрасли, в которых зарплаты выросли на 65%

В Омской области названы отрасли с наибольшим ростом зарплат в 2025 году. Аналитики «Авито Работы» выяснили, что наибольший рост доходов зафиксирован в сфере туризма. Здесь зарплаты новых сотрудников выросли на 65% по сравнению с прошлым годом и достигли в среднем 84 946 рублей в месяц при фиксированном графике работы.
На втором месте оказалась химическая промышленность, где рост зарплат составил 51%, а средний уровень дохода достиг 81 062 рублей. Замыкает тройку лидеров тяжелое машиностроение: здесь зарплаты выросли на 41%, в среднем до 115 820 рублей.
Эксперты отмечают, что подобный рост зарплат в этих отраслях может быть связан с увеличением спроса на специалистов и развитием этих направлений в регионе.
