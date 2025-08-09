Ричмонд
«Крылья Советов» примут в Самаре «Балтику» 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ

Через несколько часов на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 4-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (6+).

Через несколько часов на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 4-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (6+). «Крылья Советов» будут принимать калининградскую «Балтику».

После трех сыгранных туров в РПЛ команды набрали по 7 очков и занимают второе и третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» опережают «Балтику» по дополнительным показателям: самарцы и калининградцы забили по 7 мячей, но клуб из Самары пропустил на один гол меньше — 2.

Победитель встречи на какое-то время возглавит РПЛ, поскольку лидирующий «Локомотив» встретиться со «Спартаком» в Москве 9 августа в 19:00 по самарскому времени.

Ранее мы писали, что «Крылья Советов» пополнили еще 2 новичка. Из санкт-петербурского «Зенита» в Самару на правах аренды перешел полузащитник Ильзат Ахметов. Также самарцы арендовали у «Спартака» уже знакомого самарской публике защитника Никиту Чернова. Футболисты взяли себе 77-й и 23-й номера соответственно.

—-

