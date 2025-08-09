«Крылья Советов» примут в Самаре «Балтику» 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ

После трех сыгранных туров в РПЛ команды набрали по 7 очков и занимают второе и третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» опережают «Балтику» по дополнительным показателям: самарцы и калининградцы забили по 7 мячей, но клуб из Самары пропустил на один гол меньше — 2.