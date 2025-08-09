«Крылья Советов» примут в Самаре «Балтику» 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ

Через несколько часов на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 4-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги (6+). «Крылья Советов» будут принимать калининградскую «Балтику».
После трех сыгранных туров в РПЛ команды набрали по 7 очков и занимают второе и третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» опережают «Балтику» по дополнительным показателям: самарцы и калининградцы забили по 7 мячей, но клуб из Самары пропустил на один гол меньше — 2.
Ранее мы писали, что «Крылья Советов» пополнили еще 2 новичка. Из санкт-петербурского «Зенита» в Самару на правах аренды перешел полузащитник Ильзат Ахметов. Также самарцы арендовали у «Спартака» уже знакомого самарской публике защитника Никиту Чернова. Футболисты взяли себе 77-й и 23-й номера соответственно.
—-
Следите за самыми главными событиями региона и областной столицы в телеграм-канале «МК в Самаре»! Также вы можете читать наши новости в Дзене.