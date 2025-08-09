Ричмонд
В екатеринбургском Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы

В аэропорту Екатеринбурга задержали и отменили ряд рейсов.

Источник: ЕАН

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержаны и отменены десятки рейсов. Такая информация указана на онлайн-табло авиагавани.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылет самолетов в Худжанд и Москву. Также в столицу не смогли улететь пассажиры двух рейсов «Аэрофлота». Кроме того, отменены рейсы «Уральских авиалиний» и Red Wings в Геленджик.

Авиакомпания Utair на два часа задерживает отправление пассажиров в Самару. Также с опозданием в несколько часов из Екатеринбурга вылетят самолеты в Тбилиси, Сочи, Батуми, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Ош, Минеральные Воды и Ташкент.

Сегодня ночью в нескольких аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.