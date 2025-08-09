В Красноярске инженер стал жертвой мошенников, потеряв более 4 миллионов рублей

С начала 2025 года мошенники обманули 5 847 жителей края, нанеся ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей. После первого звонка с инженером связался лжеполицейский, который убедил его, что его банковские карты находятся под угрозой из-за утечки данных. Для защиты средств он предложил подключить «специалиста Центробанка».