В Красноярске инженер стал жертвой мошенников, потеряв более 4 миллионов рублей

В Красноярске аферисты обманули 54-летнего инженера на сумму 4,1 миллиона рублей, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Об этом информировала краевая прокуратура.
Инцидент начался в июле 2025 года, когда на мобильный телефон инженера поступил звонок от женщины, назвавшейся бухгалтером его предприятия. Она сообщила о проводимой проверке в отношении сотрудников и предупредила, что с ним свяжутся представители правоохранительных органов.
С начала 2025 года мошенники обманули 5 847 жителей края, нанеся ущерб в размере 1,6 миллиарда рублей. После первого звонка с инженером связался лжеполицейский, который убедил его, что его банковские карты находятся под угрозой из-за утечки данных. Для защиты средств он предложил подключить «специалиста Центробанка».
Под руководством мнимого сотрудника потерпевший установил приложение для перевода средств и в течение нескольких дней отправлял деньги через банкоматы, считая каждую операцию необходимой мерой безопасности.
Общая сумма ущерба составила 4,1 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве.