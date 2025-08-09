В. Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем физкультурника 9 августа

Утром руководитель региона и глава федерального спортивного ведомства побывали в самарском Дворце спорта им. Высоцкого. Там Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев посетили тренировку хоккейной команды ЦСК ВВС, которая в эти дни принимает участие в Кубке губернатора Самарской области. Самарцы 8 августа в стартовом матче обыграли по буллитам тульский АКМ, о чем мы писали ранее.