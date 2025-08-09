В. Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем физкультурника 9 августа

9 августа губернатор сообщил в своем телеграм-канале, что он работает в Самаре вместе с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.
Утром руководитель региона и глава федерального спортивного ведомства побывали в самарском Дворце спорта им. Высоцкого. Там Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев посетили тренировку хоккейной команды ЦСК ВВС, которая в эти дни принимает участие в Кубке губернатора Самарской области. Самарцы 8 августа в стартовом матче обыграли по буллитам тульский АКМ, о чем мы писали ранее.
«Сегодня у них игра с “Южным Уралом” из Орска. Пообщались с хоккеистами и тренерским штабом, пожелали дальнейших успехов. Здесь же заглянули на занятие юных баскетболистов из СШОР № 1», — уточнил глава региона.
Также Вячеслав Федорищев обратился к спортсменам, специалистам, тренерам и любителям спорта, поздравив их с Днем физкультурника.
«Могу с полной уверенностью сказать: Самарская область — спортивный регион. Регион, где спорт любят, ценят, поддерживают. У каждой нашей профессиональной команды есть свои многочисленные болельщики, которые стоят за нее горой (прочувствовал это на себе). Занимайтесь спортом, друзья!» — пожелал жителям региона губернатор.
