Два беспилотника сбили в небе над Ростовской областью прошедшей ночью

В Минобороны России сообщили о сбитых БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в период с 22:41 8 августа до 5:05 утра 9 августа сбили два беспилотника. Об этом сообщают в Минобороны России.

— Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали украинские беспилотники самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего на территории страны за указанный период уничтожили 97 беспилотников.

Напомним, поздно вечером 8 августа в Ростове-на-Дону БПЛА врезался в 20-этажный многоквартирный дом. Власти уже зафиксировали предварительный ущерб, будут выделены средства на единовременную помощь жильцам дома.

