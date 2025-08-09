Два беспилотника сбили в небе над Ростовской областью прошедшей ночью

В Ростовской области в период с 22:41 8 августа до 5:05 утра 9 августа сбили два беспилотника. Об этом сообщают в Минобороны России.
— Дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали украинские беспилотники самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.
Всего на территории страны за указанный период уничтожили 97 беспилотников.
Напомним, поздно вечером 8 августа в Ростове-на-Дону БПЛА врезался в 20-этажный многоквартирный дом. Власти уже зафиксировали предварительный ущерб, будут выделены средства на единовременную помощь жильцам дома.
