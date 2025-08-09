Ричмонд
Спецназ задержал семью минчан, «приютивших» 70 иностранцев

В Минске муж и жена могут получить по семь лет, «приютив» 70 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить супругов, которые организовали схему нелегальной миграции, сообщили в МВД.

Так, сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск МВД в Минске задержаны 43-летнюю женщину и ее 44-летнего мужа. Также были задержаны 70 нелегалов, которых супруги «приютили».

Выяснилось, что ранее судимые супруги, оказывали помощь гражданам третьих стран в незаконном въезде и пребывании в Беларуси. Фигуранты получали от иностранцев от 50 до 100 долларов за свои «услуги».

Правоохранители установили, что нелегалы приезжали в Беларусь для временного проживания и нелегального трудоустройства, чтобы затем направиться в страны Евросоюза.

Расследуется уголовное дело об организации незаконной миграции. Задержанные находятся под стражей, им грозит до 7 лет лишения свободы. Нелегалов ждет выдворение из страны.

— Устанавливаются иные участники противоправной деятельности, — прокомментировали в пресс-службе.

В МВД сообщили, что с января 2025-го за пределы Беларуси выдворили около 3 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

Мы писали, что в Гомеле Tesla насмерть сбила подростка на велосипеде.

