Воронежские власти рассматривают вариант реконструкции Вогрэсовского моста

Сейчас власти выбирают оптимальный вариант обновления переправы. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что ремонт существующего моста обойдется в 1,5 миллиарда рублей и продлит срок его службы на 10 лет. Но вполне вероятно, что выгоднее построить новый мост за 3,5 миллиарда рублей с гарантированным сроком эксплуатации в 70 лет. Вопрос находится на обсуждении.