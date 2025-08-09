Воронежские власти рассматривают вариант реконструкции Вогрэсовского моста

Перед городскими властями возникла дилемма: либо провести реконструкцию действующего моста, либо построить на его месте новый.
Вопрос обновления Вогрэсовского моста давно стоит на повестке дня, поскольку за 71 год его эксплуатации ремонта не было. Недавняя инспекция выявила значительные повреждения конструкций, включая дефекты деформационных швов, разрушение защитного бетонного слоя с открытой арматурой и признаки коррозии.
Сейчас власти выбирают оптимальный вариант обновления переправы. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что ремонт существующего моста обойдется в 1,5 миллиарда рублей и продлит срок его службы на 10 лет. Но вполне вероятно, что выгоднее построить новый мост за 3,5 миллиарда рублей с гарантированным сроком эксплуатации в 70 лет. Вопрос находится на обсуждении.
После принятия окончательного решения будет начат поиск источников финансирования.