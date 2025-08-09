Народный артист РФ Иван Краско умер на 95-м году жизни

«Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — отметил Ржаненков.
Артисту было 94 года. Последнее время он тяжело болел.
Ивану Краско родился в 1930 году в Ленинградской области.
В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля. Позже он вернулся «на гражданку» и поступил в театральный институт.
В 1961 году Краско начал работу в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова.
На счету Краско роли в десятках фильмов и сериалах, среди которых «Балтийское небо», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Улицы разбитых фонарей, “Брежнев”, “Тарас Бульба”, “Лед” и других.