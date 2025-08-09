В Казахстане снизилась материнская смертность

«Мы ориентированы на ускоренный переход к страховой модели здравоохранения от бюджетно-страховой. Практически пять лет мы работаем по бюджетно-страховой, когда большая часть бюджета до 65% финансируется за счет государства, только 35 за счет страховой системы. Данное стратегическое решение, нужно сказать, своевременное, поскольку принятие закона обеспечит в первую очередь стабильное финансирование отрасли на многие годы вперед», — резюмировала глава ведомства.