Сроки заготовки брусники и клюквы определены в одной из областей Беларуси

Власти Гродненской области назвали сроки сбора брусники и клюквы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусам сказали, когда можно будет собирать бруснику и клюкву в Гродненской области. Это определило соответствующее решение Гродненского облисполкома (№ 432 от 31 июля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, в Гродненщине заготовка брусники стартует с 14 августа, а собирать клюкву можно будет с 8 сентября.

Мы писали, что сроки сбора клюквы и брусники были установлены в Беларуси позже обычного.

А еще монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси.

Также Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе.