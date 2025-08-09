Сроки заготовки брусники и клюквы определены в одной из областей Беларуси

Белорусам сказали, когда можно будет собирать бруснику и клюкву в Гродненской области. Это определило соответствующее решение Гродненского облисполкома (№ 432 от 31 июля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, в Гродненщине заготовка брусники стартует с 14 августа, а собирать клюкву можно будет с 8 сентября.
Мы писали, что сроки сбора клюквы и брусники были установлены в Беларуси позже обычного.
А еще монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси.
Также Нацбанк высказался о ситуации с ценами на шоколад и кофе.