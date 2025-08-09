Рекордный наплыв абитуриентов: вузы Башкирии отмечают небывалый ажиотаж

По данным приемных комиссий, количество поданных заявлений достигло 206 584 — это на 25% больше, чем в прошлом году. Сейчас университеты начали публиковать первые приказы о зачислении. Уже известно, что 10,6 тысячи человек прошли на бюджетные места. Всего в этом году вузы республики готовы принять 15 523 студента на бесплатной основе.