Рекордный наплыв абитуриентов: вузы Башкирии отмечают небывалый ажиотаж

В 2025 году вузы Башкирии столкнулись с небывалым ажиотажем среди абитуриентов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.
По данным приемных комиссий, количество поданных заявлений достигло 206 584 — это на 25% больше, чем в прошлом году. Сейчас университеты начали публиковать первые приказы о зачислении. Уже известно, что 10,6 тысячи человек прошли на бюджетные места. Всего в этом году вузы республики готовы принять 15 523 студента на бесплатной основе.
— Это очень важный для нас индикатор — высшие учебные заведения Уфы становятся более привлекательны в глазах нашей молодёжи. Учиться в них — престижно, — написал в соцсетях Радий Хабиров.
Отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. В этом году в вузы зачислены 69 бойцов и 545 детей военнослужащих. Конкурс на популярные направления остается высоким, а окончательные списки зачисленных будут сформированы в ближайшие недели.
— Считаю это результатом большой системной работы, в которую руководство и коллективы вузов, управленческая команда республики, наши ведущие предприятия вкладывают много сил и энергии, отметил глава республики.
