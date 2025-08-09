А за тень придется доплатить: как на популярных курортах обманывают отдыхающих

— Покупать туры я рекомендую в отели, у которых есть свои лежаки на пляже. Мнимая экономия вначале может обернуться тратами в дальнейшем. Платные шезлонги и зонтики — это нормальная практика на всех курортах мира. Но при этом всегда можно прийти со своим зонтиком и покрывалом. Чтобы сэкономить, лучше покупать поездку заранее через турагента — они знают о всех спецпредложениях, и у них оптовые цены, которые всегда ниже. Также профессионал расскажет обо всем, что включено в тур, а за что придется доплатить на месте.