В Ростове восстановят пострадавшие от атаки БПЛА фасад дома и окна квартир

Восстановительные работы после атаки БПЛА на многоквартирный дом проведут в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проведут восстановительные работы после атаки БПЛА по квартирам дома в Кировском районе города. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавшем доме, до 22 августа — завершить фасадные работы, — уточнил Юрий Слюсарь.

Добавим, местные власти также сообщили об организации поквартирного обхода для точной оценки ущерба и «оказания необходимой помощи», об этом говорится в телеграм-канале главы города Александра Скрябина.

Кроме этого, должен работать оперативный штаб по приему заявлений об ущербе от жителей дома.

Предварительно, летательный аппарат сдетонировал на уровне 18 этажа здания. После этого начался пожар в нежилой квартире. Повреждения получили две квартиры, а также пострадало остекление в окнах с 15-го по 20 этаж.

