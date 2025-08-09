Судебно-криминологическая экспертиза появилась в Беларуси. В каких случаях ее будут назначать

Его будут назначать по фактам совершения должностными лицами коррупционных преступлений при наличии признаков того, что причины и условия, способствовавшие совершению преступления, могли быть связаны с дефектами или иными недостатками отдельных правовых норм. Подробнее о предпосылках появления и особенностях новой экспертизы рассказал корреспонденту БЕЛТА директор НПЦ Игорь Мороз.

Следует заметить, что криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов в Беларуси проводится. Ее выполняет НПЦ Генпрокуратуры. Такой экспертизе подлежат указы главы государства, проекты законов, постановлений правительства, госорганов, подчиненных главе государства, Национального банка. Проекты постановлений и других нормативных правовых актов министерств, которые подчиняются Совету Министров, эту процедуру не проходят.

В ходе новой — судебно-криминологической экспертизы предлагается изучать те акты, которые не подлежат обязательной криминологической экспертизе. По крайней мере, в тех случаях, когда в ходе расследования преступлений коррупционной направленности у органа уголовного преследования возникают вопросы, связанные с проявлением криминогенного риска.

Речь идет о ситуациях, когда выявляются обстоятельства, связанные с недостатками правового регулирования. На практике бывает, что законодательство предоставляет должностному лицу слишком широкие полномочия, которые создают условия для произвола, например, в процессе принятия решения. И это создает почву для совершения в первую очередь коррупционных преступлений.

В некоторых случаях недостатки нормативного акта приводят к тому, что ту или иную норму можно трактовать по-разному, следовательно, обстоятельства совершения преступления сложно доказать. Порой разъяснения о применении законодательства и вовсе противоречат друг другу — в зависимости от выбранной трактовки действия конкретного должностного лица могут характеризоваться как правомерные или неправомерные.

«И следователь, и суд оказываются в сложной ситуации. Им нужно тщательно разобраться, чтобы дать правовую оценку произошедшему. Приходится иметь дело со сложными вопросами трактовки отдельных положений законодательства», — заметил Игорь Мороз.

Действительно, некоторые причины и условия, способствующие совершению преступления, лежат в плоскости законодательства. Эксперту необходимо решить вопрос, создаются ли законодательством условия для совершения должностными лицами преступлений, в том числе коррупционной направленности. В связи с этим по поручению республиканского координационного совещания и принято решение об организации судебно-криминологической экспертизы.

По словам директора НПЦ, такой экспертизе будут подлежать любые документы на усмотрение органа, ведущего уголовный процесс, — следствия, прокуратуры, суда. Если говорить точнее, речь идет об отдельных нормах, с которыми связан риск совершения коррупционных правонарушений. Встречаются ситуации, когда та или иная норма используется должностным лицом в корыстных целях либо она сформулирована так, что ее применение может нарушить права и интересы отдельных граждан или государственный, общественный интерес.