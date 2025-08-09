Ричмонд
В центре Ростова-на-Дону отключили холодную воду из-за порыва

В Ростове-на-Дону сегодня утром, 9 августа, произошел порыв на сетях водоснабжения на улице Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента ЖКХ.

Источник: Коммерсантъ

На время ремонта холодную воду отключили в границах переулка Университетского, улицы Большой Садовой, переулка Доломановского и улицы Пушкинской.

Специалисты «Ростовводоканала» планируют завершить ремонт сегодня к 20:00.