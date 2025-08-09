Народный артист России Иван Краско умер в петербургской больнице

Иван Краско — выдающийся актёр с многолетней творческой карьерой. В 1976 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1992-м — Народного артиста России (первым в стране). За заслуги в культуре он награждён Орденом Почёта, медалями к юбилеям Победы и Санкт-Петербурга, а также многочисленными театральными премиями, включая «Золотой софит».