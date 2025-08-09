Народный артист России Иван Краско умер в петербургской больнице

Последние месяцы актёр находился в тяжёлом состоянии — перестал ходить, практически не видел и не слышал, за ним круглосуточно ухаживала помощница Дарья. По словам Смородинова, Иван Иванович плохо ел и пил. Диагноз официально не озвучивался. Актёру было 94 года.
В 2023 году Краско уже проходил лечение после инсульта и долго восстанавливался. Ранее у актёра были серьёзные проблемы со здоровьем — инсульт и гипертонический криз.
Иван Краско — выдающийся актёр с многолетней творческой карьерой. В 1976 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1992-м — Народного артиста России (первым в стране). За заслуги в культуре он награждён Орденом Почёта, медалями к юбилеям Победы и Санкт-Петербурга, а также многочисленными театральными премиями, включая «Золотой софит».
Память актёра останется в сердцах поклонников и коллег, а его вклад в отечественное искусство навсегда сохранится в истории.