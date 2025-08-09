Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный артист России Иван Краско умер в петербургской больнице

В Петербурге ушёл из жизни Народный артист России Иван Краско. Об этом «МК в Питере» сообщил его директор Вячеслав Смородинов.

Последние месяцы актёр находился в тяжёлом состоянии — перестал ходить, практически не видел и не слышал, за ним круглосуточно ухаживала помощница Дарья. По словам Смородинова, Иван Иванович плохо ел и пил. Диагноз официально не озвучивался. Актёру было 94 года.

В 2023 году Краско уже проходил лечение после инсульта и долго восстанавливался. Ранее у актёра были серьёзные проблемы со здоровьем — инсульт и гипертонический криз.

Иван Краско — выдающийся актёр с многолетней творческой карьерой. В 1976 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1992-м — Народного артиста России (первым в стране). За заслуги в культуре он награждён Орденом Почёта, медалями к юбилеям Победы и Санкт-Петербурга, а также многочисленными театральными премиями, включая «Золотой софит».

Память актёра останется в сердцах поклонников и коллег, а его вклад в отечественное искусство навсегда сохранится в истории.