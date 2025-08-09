Ричмонд
Врач из Гродно предупредил о грибе, который в 90% случаев вызывает смерть

Заведующий отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Сыч напомнил об опасном грибе, который в 90% случаев вызывает летальный исход.

Источник: Смартпресс

По словам врача, его можно варить хоть несколько дней — яд всё равно никуда не денется.

Бледная поганка. Изменение формы шляпки на разных стадиях роста.

Речь идёт иб известной ещё со школы бледной поганке. Так, в эфире телерадиокомпании «Гродно» Сыч объяснил: в некоторых грибах содержатся термостабильные яды, которые невозможно вывезти даже после длительной обработки.

«Варите хоть несколько часов и в нескольких водах — это не поможет», — предупредил он.

Дело в том, что в бледной погадке содержится смертельная доза токсичного вещества альфа-аманитина: его доля составляет всего 0,1 микрограмма на килограмм веса. Это означает, что употребление даже 30−40 граммов (1−2 штуки) может привести к серьёзным последствиям и даже смерти.

«Несмотря на все современные достижения медицины, в том числе использование методов экстракорпоральной детоксикации, летальность при тяжёлых отравлениях бледной поганкой всё ещё достигает 90% случаев», — подчеркнул Андрей Сыч.

Как распознать бледную поганку?

1. Внешний вид.

Шляпка:

— цвет — от зеленовато-оливкового до желтовато-бурого, иногда почти белая;

— диаметр — обычно 5−15 см;

— края ровные, поверхность гладкая, без чешуек (в отличие от сыроежек или шампиньонов).

Пластинки: белые, тонкие, частые, не меняют цвет при старении (у шампиньонов темнеют).

Ножка:

— белая или с лёгким зеленоватым оттенком, высотой до 15 см;

— есть кольцо (юбочка) под шляпкой;

— у основания — утолщение в виде мешочка (вольва), часто скрытое землёй или листьями.

Запах: слабый, иногда сладковатый; у старых грибов — неприятный.

2. Основные отличия от съедобных грибов.

  • у шампиньонов пластинки розовые или коричневые, у поганки — всегда белые;
  • у сыроежек нет вольвы и кольца;
  • у зеленушки нет мешковидного утолщения на ножке.

3. Правила сбора.

  • всегда выкапывайте гриб целиком, чтобы осмотреть основание ножки;
  • не пробуйте незнакомые грибы на вкус;
  • не доверяйте только цвету — бледная поганка может быть почти белой.

4. Что делать при подозрении на отравление.

  • срочно вызвать скорую помощь;
  • выпить много воды, вызвать рвоту (если пострадавший в сознании);
  • не ждать появления симптомов — они могут проявиться через 8−24 часа, когда токсины уже нанесут серьёзный вред печени и почкам.