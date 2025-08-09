Врач из Гродно предупредил о грибе, который в 90% случаев вызывает смерть

По словам врача, его можно варить хоть несколько дней — яд всё равно никуда не денется.
Бледная поганка. Изменение формы шляпки на разных стадиях роста.
«Варите хоть несколько часов и в нескольких водах — это не поможет», — предупредил он.
Дело в том, что в бледной погадке содержится смертельная доза токсичного вещества альфа-аманитина: его доля составляет всего 0,1 микрограмма на килограмм веса. Это означает, что употребление даже 30−40 граммов (1−2 штуки) может привести к серьёзным последствиям и даже смерти.
«Несмотря на все современные достижения медицины, в том числе использование методов экстракорпоральной детоксикации, летальность при тяжёлых отравлениях бледной поганкой всё ещё достигает 90% случаев», — подчеркнул Андрей Сыч.
Как распознать бледную поганку?
1. Внешний вид.
Шляпка:
— цвет — от зеленовато-оливкового до желтовато-бурого, иногда почти белая;
— диаметр — обычно 5−15 см;
— края ровные, поверхность гладкая, без чешуек (в отличие от сыроежек или шампиньонов).
Пластинки: белые, тонкие, частые, не меняют цвет при старении (у шампиньонов темнеют).
Ножка:
— белая или с лёгким зеленоватым оттенком, высотой до 15 см;
— есть кольцо (юбочка) под шляпкой;
— у основания — утолщение в виде мешочка (вольва), часто скрытое землёй или листьями.
Запах: слабый, иногда сладковатый; у старых грибов — неприятный.
2. Основные отличия от съедобных грибов.
- у шампиньонов пластинки розовые или коричневые, у поганки — всегда белые;
- у сыроежек нет вольвы и кольца;
- у зеленушки нет мешковидного утолщения на ножке.
3. Правила сбора.
- всегда выкапывайте гриб целиком, чтобы осмотреть основание ножки;
- не пробуйте незнакомые грибы на вкус;
- не доверяйте только цвету — бледная поганка может быть почти белой.
4. Что делать при подозрении на отравление.
- срочно вызвать скорую помощь;
- выпить много воды, вызвать рвоту (если пострадавший в сознании);
- не ждать появления симптомов — они могут проявиться через 8−24 часа, когда токсины уже нанесут серьёзный вред печени и почкам.