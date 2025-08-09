Врач из Гродно предупредил о грибе, который в 90% случаев вызывает смерть

Дело в том, что в бледной погадке содержится смертельная доза токсичного вещества альфа-аманитина: его доля составляет всего 0,1 микрограмма на килограмм веса. Это означает, что употребление даже 30−40 граммов (1−2 штуки) может привести к серьёзным последствиям и даже смерти.