Авиарейс из Нижнего Новгорода в Москву отменили 9 августа

Он должен был отправиться в 17:25.

Источник: Комсомольская правда

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Москву, запланированный на 17:25 9 августа, был отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нижегородского аэропорта.

Напомним, накануне из-за закрытия воздушного пространства над Сочи были задержаны несколько рейсов в Нижний Новгород. Речь идет о самолетах из Еревана и Тбилиси. Оба рейса несколько раз переносились.

Тем временем в нижегородском аэропорту «Чкалов» опровергли информацию о введении временных ограничений 8 августа в связи с угрозой БПЛА.

— Просим не использовать непроверенные источники и телеграм-каналы для получения информации о наличии или отсутствии каких-либо ограничений в аэропортах. Для этого необходимо использовать официальные источники получения информации от авиационных властей, уточнять статус рейса в авиакомпаниях и онлайн-табло аэропорта, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

