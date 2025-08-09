Авиарейс из Нижнего Новгорода в Москву отменили 9 августа

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Москву, запланированный на 17:25 9 августа, был отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нижегородского аэропорта.
Напомним, накануне из-за закрытия воздушного пространства над Сочи были задержаны несколько рейсов в Нижний Новгород. Речь идет о самолетах из Еревана и Тбилиси. Оба рейса несколько раз переносились.
Тем временем в нижегородском аэропорту «Чкалов» опровергли информацию о введении временных ограничений 8 августа в связи с угрозой БПЛА.
— Просим не использовать непроверенные источники и телеграм-каналы для получения информации о наличии или отсутствии каких-либо ограничений в аэропортах. Для этого необходимо использовать официальные источники получения информации от авиационных властей, уточнять статус рейса в авиакомпаниях и онлайн-табло аэропорта, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.