Путин призвал совершенствовать систему поддержки участников СВО в спорте

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему поддержки участников спецоперации в спорте, сообщили на сайте Кремля.
«Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции», — говорится в телеграмме по случаю Дня физкультурника.
Путин также поручил:
уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры;проводить работу по организации мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья граждан старшего поколения.
Президент добавил, что атлеты отстаивают честь страны на международной арене, их выдающиеся достижения подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав.