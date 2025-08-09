Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал совершенствовать систему поддержки участников СВО в спорте

Путин назвал важным совершенствование системы поддержки участников СВО в спорте.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал совершенствовать систему поддержки участников спецоперации в спорте, сообщили на сайте Кремля.

«Необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции», — говорится в телеграмме по случаю Дня физкультурника.

Путин также поручил:

уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры;проводить работу по организации мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья граждан старшего поколения.

Президент добавил, что атлеты отстаивают честь страны на международной арене, их выдающиеся достижения подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав.