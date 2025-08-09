Как безопасно совершать покупки в интернете: советы от экспертов

Соблюдение простых рекомендаций поможет сделать онлайн-шопинг не только удобным, но и безопасным. Эксперты Авито подготовили советы, которые помогут защитить ваши данные и уверенно совершать сделки.
Выбирайте надежных продавцов.
Перед покупкой внимательно изучите профиль продавца: ознакомьтесь с его отзывами и историей сделок. Чем выше рейтинг, тем больше доверия вызывает продавец. На платформе Авито дополнительные гарантии предоставляет система «цифровых бейджей», которые подтверждают информацию о продавце. Например:
• «Реквизиты проверены» — данные продавца подтверждены.
• «Документы проверены» — подлинность документов верифицирована.
• «Надежный продавец» — высокий уровень сервиса.
Сравнивайте цены.
Ориентируйтесь на среднерыночную стоимость товара. Если цена выглядит подозрительно низкой, уточните у продавца детали и попросите дополнительные фото или видео.
Общайтесь через платформу.
Для защиты своих данных ведите переписку только во встроенном мессенджере сайта. Это поможет избежать нежелательных ссылок и сохранить историю переговоров.
Используйте «Защиту номера».
Этот сервис заменяет ваш реальный номер телефона на временный, что сохраняет вашу конфиденциальность. Звонки будут поступать вам, а собеседник увидит только информацию из объявления.
Выбирайте безопасные способы оплаты.
Для дополнительной защиты используйте встроенные сервисы оплаты, такие как «Авито Доставка», где оплата производится только после получения товара. Для аренды жилья в путешествии удобно воспользоваться онлайн-бронированием. Если продавец требует срочную оплату на карту, не спешите и проверьте все детали.
Берегите личные данные.
Не передавайте никому:
• CVV/CVC-код банковской карты.
• Паспортные данные.
• Коды из SMS.
• Скриншоты личного кабинета.
Создавайте надежные пароли.
Используйте уникальные комбинации, например, фразу из любимой песни или детское прозвище с добавлением цифр и символов. Не применяйте один и тот же пароль на разных сайтах, а если записываете пароль, храните его отдельно от логина.
Подключите двухфакторную аутентификацию.
Включите «Безопасный вход» через SMS или push-уведомления. Эта дополнительная защита вашего аккаунта поможет предотвратить доступ злоумышленников в случае утечки пароля. Данная функция уже защищает 60% пользователей Авито, и их число за год удвоилось.
Регулярно проверяйте данные профиля.
Убедитесь, что ваш аккаунт привязан к актуальным контактам. Обновляйте информацию при изменении номера телефона или email.
Не передавайте доступ к аккаунту.
Не делитесь доступом даже с близкими — ответственность за нарушения останется на вас. Не размещайте объявления по просьбе других людей, так как за такими предложениями могут скрываться мошенники.