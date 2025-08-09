Озеро под Воронежем будут охранять из-за редкой стрекозы

— Для сохранения экосистем Шиловского озера необходимо введение заповедного режима, основной целью которого является сохранение биологических объектов. Статус озеро получило из-за стрекозы из семейства коромысловых — дозорщик-император (Anax imperator). Это одна из самых крупных стрекоз России, которая входит Красную книгу РФ, — сообщили в региональном минприроды.