Озеро под Воронежем будут охранять из-за редкой стрекозы

Шиловское озеро в Хохольском районе станет особо охраняемой природной территорией, сообщили в министерстве природы Воронежской области. Площадь ООПТ составит 41 гектара. Предусматривается установление охранной зоны памятника природы областного значения «Шиловское озеро».
— Для сохранения экосистем Шиловского озера необходимо введение заповедного режима, основной целью которого является сохранение биологических объектов. Статус озеро получило из-за стрекозы из семейства коромысловых — дозорщик-император (Anax imperator). Это одна из самых крупных стрекоз России, которая входит Красную книгу РФ, — сообщили в региональном минприроды.
ООПТ создается без изъятия земельных участков у землепользователей. В особо охраняемой природной зоне будет запрещен сброс сточных вод, разведение костров, стоянка транспортных средств, строительство и рубка леса.