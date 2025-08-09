22 пожара потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 9 августа. День пройдет с переменной облачностью, но местами возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — сильный дождь с градом. Ветер будет преимущественно северо-восточным с переходом на северо-западный 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов, по югу — до +35 градусов. При этом сохранится чрезвычайная пожароопасность.