22 пожара потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

В МЧС обновили суточную статистику происшествий на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло 22 пожара за сутки, 8 августа. Обновленную статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Всего потушили десять техногенных пожаров и двенадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия трех ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 272 специалиста и 68 единиц техники. Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 9 августа. День пройдет с переменной облачностью, но местами возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — сильный дождь с градом. Ветер будет преимущественно северо-восточным с переходом на северо-западный 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +24 до +29 градусов, по югу — до +35 градусов. При этом сохранится чрезвычайная пожароопасность.

