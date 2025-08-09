В Молдове сторонники Гуцул и Попан объявили о бессрочной акции в их поддержку

«Евгения, мы с тобой!», «Светлана, мы с тобой!» — скандируют собравшиеся. Несколько десятков человек приехали, чтобы приободрить женщин, несправедливо осужденных на долгие тюремные сроки.
Выступая на митинге, депутат парламентской группы «Победа» Регина Апостолова заявила, что власти зачищают политическое поле перед выборами.
«В защиту Евгении Гуцул и Светланы Попан выступили почти все партии страны. Их поддерживают и за рубежом — в Италии, Австрии, Турции, России и других странах. Это свидетельствует о том, что действия PAS — антинародные», — отметила Апостолова.
Активист блока «Победа» Иван Стамов подчеркнул, что вся Гагаузия отстаивает права и свободу Гуцул и Попан, которые до конца идут за своими принципами и ценностями.
«Здесь, за стеной и колючей проволокой, сидят два наших героя — Евгения Гуцул и Светлана Попан! Они арестованы по политическому делу! Уже многие эксперты признают, что дело Евгении Гуцул — первое настоящее политическое дело в истории независимой Молдовы, когда человек осужден за свои убеждения!» — подчеркнул Стамов.
Мать Евгении Гуцул поблагодарила ее сторонников за постоянную поддержку. Она напомнила, что Евгения на протяжении двух лет была рядом с народом и боролась за него. Сейчас же она оказалась в тюремных стенах именно потому, что защищала людей.
«С первого дня в должности Башкана ты была с народом, потому что народ за тебя голосовал. Ты не предала его. А власть этого не прощает. Но время изменилось. Мы вытащим тебя, потому что ты не виновата. Я — твоя мать, я знаю, что ты честная, скромная, правдивая», — отметила Анна Буюклы.
Сестра Башкана Гагаузии Алена Буюклы также обратилась к Евгении Гуцул и Светлане Попан:
«Мы с вами! Мы вас любим! Держитесь, девчонки, вся Молдова за вас!» — заявила Алена Буюклы и поклонилась всем, кто их поддерживает.
Представитель блока «Победа» Кристина Вулпе отметила, что каждый день к СИЗО № 13 приходят те, кто не боится отстаивать свои взгляды.
«Мы сегодня снова здесь, чтобы поддержать политических заключенных — Евгению и Светлану, двух матерей, которые не преступники, никого не убили, но их наказали за их позицию, за их идеи, которые не устраивают нынешнюю власть! Мы должны не бояться говорить то, что думаем! Мы должны открыто заявить на весь мир, что в Молдове происходят беззакония!» — уверена Вулпе.
Представитель блока «Победа» Олеся Витнянская также заявила, что власть, арестовав Евгению и Светлану, пытается избавиться от любого инакомыслия.
«PAS, когда пришла к власти, уничтожила СМИ, свободу выбора, право избирать и быть избранным. Сегодня власть пытается уничтожить оппозицию и растоптать Гагаузию, но им это не удастся!» — сказала она.
Сторонники Евгении Гуцул и Светланы Попан выразили решимость не останавливать борьбу за их освобождение. Адвокаты опротестовывают приговоры, а жители Молдовы продолжат бессрочную акцию поддержки у здания тюрьмы.