Белорусские охотники смогут стрелять пернатую дичь

В Беларуси разрешена охота на пернатую дичь, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Так, с 9 августа в Беларуси открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Белорусские охотники смогут стрелять водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепов, вяхирей, сизого голубя, перепелов и фазанов.
Охотиться можно в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Охотники с ружьями смогут добывать пернатых из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов без двигателей, либо с выключенными двигателями. Еще они смогут охотиться с ловчими птицами.
— Ружейная охота разрешена с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применением охотничьих собак, кроме гончих и борзых, — прокомментировали в БООР.
В этот период модно охотиться на тетерева, кроме самок, которые водят выводок молодых птиц. Но только в светлое время суток с собаками. Заметим, что охота на тетерева в Беларуси осуществляется на основании разрешения на добычу и охотничьей путевки согласно утвержденному плану изъятия.
А уже с 6 сентября в Беларуси можно будет охотиться на рябчика и серую куропатку. С 20 сентября начнется охота на гусей (белолобого, гуменника и серого), а также на канадскую казарку.
В Беларуси летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь продлится до 14 декабря 2025 года.
