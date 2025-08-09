Ричмонд
Белорусские охотники смогут стрелять пернатую дичь

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси разрешена охота на пернатую дичь, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Так, с 9 августа в Беларуси открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Белорусские охотники смогут стрелять водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепов, вяхирей, сизого голубя, перепелов и фазанов.

Охотиться можно в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Охотники с ружьями смогут добывать пернатых из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов без двигателей, либо с выключенными двигателями. Еще они смогут охотиться с ловчими птицами.

— Ружейная охота разрешена с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применением охотничьих собак, кроме гончих и борзых, — прокомментировали в БООР.

В этот период модно охотиться на тетерева, кроме самок, которые водят выводок молодых птиц. Но только в светлое время суток с собаками. Заметим, что охота на тетерева в Беларуси осуществляется на основании разрешения на добычу и охотничьей путевки согласно утвержденному плану изъятия.

А уже с 6 сентября в Беларуси можно будет охотиться на рябчика и серую куропатку. С 20 сентября начнется охота на гусей (белолобого, гуменника и серого), а также на канадскую казарку.

В Беларуси летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь продлится до 14 декабря 2025 года.

Также сроки заготовки брусники и клюквы определены в одной из областей Беларуси.

Мы писали, что сроки сбора клюквы и брусники были установлены в Беларуси позже обычного.

А еще монеты номиналом 50 и 100 рублей появятся в Беларуси.