Белорусские охотники смогут стрелять пернатую дичь

В этот период модно охотиться на тетерева, кроме самок, которые водят выводок молодых птиц. Но только в светлое время суток с собаками. Заметим, что охота на тетерева в Беларуси осуществляется на основании разрешения на добычу и охотничьей путевки согласно утвержденному плану изъятия.