«Аэрофлот» меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

«В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, “Аэрофлот” осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов», — сообщила компания.