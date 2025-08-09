«Аэрофлот» меняет график из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Аэрофлот» вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания.
«В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, “Аэрофлот” осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов», — сообщила компания.
Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.
«Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр “Аэрофлота” функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах», — уточнили в компании.