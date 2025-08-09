Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появился современный рентген-аппарат для операций

С его помощью врачи могут различить важные нюансы прямо в процессе.

Источник: пресс-служба минздрава

В операционном блоке БСМП № 2 появился современный мобильный рентгеновский аппарат «С-дуга». Он позволяет хирургу в режиме реального времени видеть внутренние структуры организма во время операции и получать изображение под любым углом, не меняя положения пациента.

Как рассказал главный врач больницы Олег Попов, такая техника особенно важна при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. «Вся информация в высоком качестве выводится на монитор. Это помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — отметил он.

Аппарат применяется в травматологии, урологии и нейрохирургии. Его С-образная конструкция и мобильность позволяют быстро подстроиться под условия операционной. Оборудование закупили за счёт средств территориального фонда ОМС, уточняет пресс-служба минздрава.