В Омске появился современный рентген-аппарат для операций

В операционном блоке БСМП № 2 появился современный мобильный рентгеновский аппарат «С-дуга». Он позволяет хирургу в режиме реального времени видеть внутренние структуры организма во время операции и получать изображение под любым углом, не меняя положения пациента.
Как рассказал главный врач больницы Олег Попов, такая техника особенно важна при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. «Вся информация в высоком качестве выводится на монитор. Это помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — отметил он.
Аппарат применяется в травматологии, урологии и нейрохирургии. Его С-образная конструкция и мобильность позволяют быстро подстроиться под условия операционной. Оборудование закупили за счёт средств территориального фонда ОМС, уточняет пресс-служба минздрава.