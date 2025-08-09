В Омске появился современный рентген-аппарат для операций

Как рассказал главный врач больницы Олег Попов, такая техника особенно важна при сложных операциях на костях, суставах и сосудах, где точность измеряется миллиметрами. «Вся информация в высоком качестве выводится на монитор. Это помогает хирургам быстрее и увереннее принимать решения, что напрямую влияет на успех операции», — отметил он.