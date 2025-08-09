Ричмонд
Жители Краснодара вторые сутки жалуются на отсутствие мобильного интернета

В Краснодаре продолжаются перебои с мобильным интернетом, которые уже длятся второй день. Глава Кубани Вениамин Кондратьев объяснил в своем Telegram-канале, что отключения связаны с обеспечением безопасности в отдельных муниципалитетах региона.

Источник: Коммерсантъ

Пользователи соцсетей отмечают, что утром 9 августа из-за отсутствия мобильной связи возникли сложности с вызовом такси и оплатой в магазинах и аптеках. Также во многих заведениях не работал Wi-Fi.

Ранее в сети распространялась информация о плановых отключениях мобильного интернета на территории Кубани с 1 августа. Краевой оперативный штаб опроверг эти сведения.

По данным сервиса «Сбой.рф», 8 августа Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов по количеству жалоб на отсутствие интернета — за три часа поступило порядка 1,1 тыс. обращений на разных операторов связи.

В регионе была объявлена воздушная тревога. Временно приостановили работу аэропортов Геленджика и Сочи. В Крымском районе, Анапе и Сириусе звучали сирены. В Сочи туристов эвакуировали с пляжей, а отели предоставили укрытия. Абхазия временно перекрыла КПП на границе с Россией.

