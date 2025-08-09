В Новосибирске откроются две новые поликлиники в рамках ГЧП

Кроме того, продолжаются отделочные работы на двух других объектах ГЧП. Поликлиника № 13 на улице Николая Сотникова уже готова на 60%. В настоящее время рабочие занимаются шпаклевкой стен и наклейкой стеклохолстов. Это здание площадью 12,2 тысячи квадратных метров будет обслуживать до 60 тысяч жителей Кировского района, предлагая услуги как для взрослых, так и для детей.