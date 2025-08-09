В Новосибирске откроются две новые поликлиники в рамках ГЧП

В Новосибирске завершается отделка поликлиник № 2 и № 27, которые строятся по программе ГЧП. В ближайшее время новые медицинские учреждения будут переданы в распоряжение здравоохранительных организаций, сообщает пресс-служба Группы «ВИС».
Кроме того, продолжаются отделочные работы на двух других объектах ГЧП. Поликлиника № 13 на улице Николая Сотникова уже готова на 60%. В настоящее время рабочие занимаются шпаклевкой стен и наклейкой стеклохолстов. Это здание площадью 12,2 тысячи квадратных метров будет обслуживать до 60 тысяч жителей Кировского района, предлагая услуги как для взрослых, так и для детей.
На улице Бородина в поликлинике № 22 продолжается установка системы канализации, внутренних перегородок и вентиляции. Готовность этого объекта составляет 40%. Площадь здания почти 13 тысяч квадратных метров позволит обслуживать 60 тысяч пациентов с проектной мощностью до 907 посещений за смену.
Работы на этих объектах активизировались после возобновления финансирования со стороны публичного партнера.