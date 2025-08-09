Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В. Федорищев обсудил с министром М. Дегтяревым развитие самарского спорта

В Самаре сегодня, 9 августа, состоялась встреча между губернатором области и главой федерального спортивного ведомства.

В Самаре сегодня, 9 августа, состоялась встреча между губернатором области и главой федерального спортивного ведомства. Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев обсудили вопросы развития самарского спорта, меры поддержки спортсменов, а также подготовку к международному форуму «Россия — спортивная держава».

Особое внимание на встрече уделили детско-юношескому спорту. На поддержку спортсменов и их тренеров область в этом году выделила уже 900 млн рублей, уточнил глава региона. Средства предоставлены в рамках реализации региональной программы «Мастер спорта».

От детско-юношеских секций перешли к профессиональным клубам.

«Делаем их деятельность более эффективной с точки зрения управления и экономики. При этом привлекаем финансовых партнеров, ставим серьёзные спортивные задачи, уделяем внимание местным воспитанникам», — сообщил по итогам встречи Вячеслав Федорищев.

В Самарской области к ноябрьскому международному форуму «Россия — спортивная держава» должны ввести в эксплуатацию 100 новых сооружений. Глава региона также обсудил с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым о выделении федеральных денег на развитие спортивной инфраструктуры в Самарской области.

«Благодарю Михаила Владимировича за поддержку и помощь! Уже говорил, что у него, как коренного самарца, не только особое отношение к региону, но и особый спрос», — отметил губернатор.

—-

Следите за новостями Самары и области в нашем телеграм-канале! Такжи подписывайтесь н на наш Дзен-канал!