В. Федорищев обсудил с министром М. Дегтяревым развитие самарского спорта

В Самаре сегодня, 9 августа, состоялась встреча между губернатором области и главой федерального спортивного ведомства. Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев обсудили вопросы развития самарского спорта, меры поддержки спортсменов, а также подготовку к международному форуму «Россия — спортивная держава».
Особое внимание на встрече уделили детско-юношескому спорту. На поддержку спортсменов и их тренеров область в этом году выделила уже 900 млн рублей, уточнил глава региона. Средства предоставлены в рамках реализации региональной программы «Мастер спорта».
От детско-юношеских секций перешли к профессиональным клубам.
«Делаем их деятельность более эффективной с точки зрения управления и экономики. При этом привлекаем финансовых партнеров, ставим серьёзные спортивные задачи, уделяем внимание местным воспитанникам», — сообщил по итогам встречи Вячеслав Федорищев.
В Самарской области к ноябрьскому международному форуму «Россия — спортивная держава» должны ввести в эксплуатацию 100 новых сооружений. Глава региона также обсудил с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым о выделении федеральных денег на развитие спортивной инфраструктуры в Самарской области.
«Благодарю Михаила Владимировича за поддержку и помощь! Уже говорил, что у него, как коренного самарца, не только особое отношение к региону, но и особый спрос», — отметил губернатор.
—-
Следите за новостями Самары и области в нашем телеграм-канале! Такжи подписывайтесь н на наш Дзен-канал!