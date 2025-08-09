Администрация Иркутска опубликовала девятую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Девятым гидом проекта стал начальник отдела по молодежной политике Илья Токарев. В своей серии, вышедшей 9 августа, он рассказал про Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва, где хранится более 24 тысяч оригинальных произведений.
— Здание мужской классической гимназии, а позднее — Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва. Гимназия была основана в 1805 году, на базе главного народного училища. Ее директором был заслуженный историк Сибири Петр Андреевич Словцов. Здесь преподавали известные исследователи, ученые, историки, а выпускниками были министры, деятели наук, общественные лидеры.
Десятая серия проекта выйдет совсем скоро и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.