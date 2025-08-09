Администрация Иркутска опубликовала девятую серию проекта «ПроИркутск»

— Здание мужской классической гимназии, а позднее — Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва. Гимназия была основана в 1805 году, на базе главного народного училища. Ее директором был заслуженный историк Сибири Петр Андреевич Словцов. Здесь преподавали известные исследователи, ученые, историки, а выпускниками были министры, деятели наук, общественные лидеры.