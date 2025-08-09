В Стерлитамаке открыли первый мемориальный комплекс в честь героев СВО

9 августа в Стерлитамаке прошло торжественное открытие мемориального комплекса в память о героях СВО. В мероприятии принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров.
В начале церемонии глава республики осмотрел Аллею героев, где размещены фотографии погибших горожан, принимавших участие в специальной военной операции. Сам же мемориальный комплекс находится в парке Победы.
Фото: glavarb.ru.
Здесь появились плиты с изображением журавлей, клином взлетающих в небо. Большое внимание уделено детальной проработке и сцен помощи тыла — дети пишут письма солдатам и изготавливают окопные свечи, женщина плетет маскировочные сети, а рядом стоят коробки с гуманитарным грузом. Справа — стоит боец в блиндаже под маскировочной сетью. Скульптурная же композиция представляет трех участников СВО — мобилизованного, кадрового военного и добровольца. Постамент украшен надписью «Героям специальной военной операции». Авторами скульптурной композиции стали Ирина Макарова и Максим Батаев. Проект стены мемориального комплекса подготовили Александр Злищев и Григорий Мельников.
Установка и благоустройство мемориального комплекса начались еще в апреле 2025 года. Общая длина объекта составляет 12 метров, а высота скульптур — 3,1 метра.
Фото: glavarb.ru.
— Одним из девизов этого памятника являются слова «Своих не бросаем». Это объединяющий девиз последних лет. И, действительно, Башкортостан своих не бросает. Вся республика от мала до велика помогает нашим ребятам, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, — подчеркнул Радий Хабиров, добавив, что в ближайшее время аналогичный мемориальный комплекс появится и в Уфе.
