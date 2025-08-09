Опубликован прогноз магнитных бурь на 10 августа 2025 года

10 августа ожидается умеренная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она постепенно начнется с утра и наберет мощность к вечеру. Ориентировочно, к в18:00 по красноярскому времени. Более того, буря не успокоится и будет длиться до 14 августа.