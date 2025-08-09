Опубликован прогноз магнитных бурь на 10 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
10 августа ожидается умеренная магнитная буря, сила которой составит 5 баллов. Она постепенно начнется с утра и наберет мощность к вечеру. Ориентировочно, к в18:00 по красноярскому времени. Более того, буря не успокоится и будет длиться до 14 августа.
Из-за этого у метеозависимых может быть недомогание. Головные боли, головокружение, обострение хронических заболеваний.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.