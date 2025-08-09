Какими бывают арбузы и дыни, как выбрать вкусную ягодку и сэкономить при покупке

В первый день работы бахчевых разв лов в 220 торговых точках города ждали своего покупателя как привычные ягоды-гиганты — те, что в зеленых «кафтанах», с алой и сахарной мякотью, так и необычные — с желтой и черной коркой. Больше всего поклонников у продукции, выращенной в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Ценник практически идентичный — 40 рублей за килограмм. По словам продавца Александры Демьяновой, российские арбузы больше любят еще и за то, что их не пичкают пестицидами.