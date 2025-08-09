В Казани представили концепцию обновленного ТЮЗа

Продолжают масштабную реконструкцию казанского ТЮЗа: в здании сохранят исторические залы, в новых помещениях создается свежая трансформируемая интерьерная концепция. Архитектор Елена Валеева в Телеграм-канале объяснила, что пространство будет «живым» и гибким.
Будет сохранен уникальный творческий стиль театра. Пока здание на реконструкции, труппа стала кочевой. Актеры играют на различных площадках города, даже в трамваях! То есть, театр подвижный, прогрессивный, сам формирует любую среду, значит, их дом должен оставаться разнообразным, считает Валеева.
Концепция интерьера будет строиться вокруг идеи трансформируемого пространства, которое изменяется в зависимости от спектакля или мероприятия.
Елена Валеева отметила: у театра сформирован уникальный творческий стиль — в узнаваемой графике наив. Этот почерк будет внедрен в интерьер, создаст «живое» пространство, где нарисованные персонажи могут возникать и исчезать, привнося дух неожиданности и творчества. Это позволит театру оставаться гибким, быть в постоянном диалоге со зрителем.
Здание театра — объект культурного наследия. Реставраторы бережно сохраняют зрительный и мавританский залы. Остаются в интерьере любимые публикой элементы: рыцарь и аквариум. Будут и новые инсталляции — к примеру, красный трон, открытая клетка, из которой вылетают птицы, другие сюрпризы.
Был ранее интерьер, который скорее соответствовал театру для пожилого зрителя, будет же такой, о котором и мечтать не могли, оценили новую концепцию в коллективе театра.