В Казани представили концепцию обновленного ТЮЗа

Елена Валеева отметила: у театра сформирован уникальный творческий стиль — в узнаваемой графике наив. Этот почерк будет внедрен в интерьер, создаст «живое» пространство, где нарисованные персонажи могут возникать и исчезать, привнося дух неожиданности и творчества. Это позволит театру оставаться гибким, быть в постоянном диалоге со зрителем.