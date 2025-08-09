Синоптики предупредили белорусов о ливнях, граде и торнадо. Когда и где накроет?

Согласно их информации, ночью и на протяжении первой половины дня 10 августа в республике будет ещё спокойно, а вот после обеда может накрыть.
Дело в том, что во второй половине дня на территорию республики начнёт поступать «небольшой, но активный циклон», который образуется ночью на севере Польше. По данным синоптиков, его центр окажется на границе Литвы и Беларуси примерно в 15:00.
«В зоне его фронтов — дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы до 15−20 м/с, в отдельных районах возможен град», — предупредили авторы «Метеовайба». Они добавили, что «особое беспокойство» вызывает район вблизи точки окклюзии циклона (смыкания тёплого и холодного фронтов), где данные процессы будут более интенсивными.
Согласно прогностической модели Aladin, по Гродненской, Брестской и югу Минской области завтра возможны шквалы до 20−24 м/с. В то же время по данным Литовской гидрометеорологической службы, по югу Гродненщины порывы могут и вовсе превысить 25 м/с.
«Из-за значительных сдвигов ветра в нижней и средней тропосфере швейцарская модель с разрешением 4×4 км видит ещё и риск образования суперячеек с небольшой вероятностью торнадо по западу страны, с эпицентром по Гродненской и Брестской области», — отметили специалисты.
Что говорят в Белгидромете?
Тем временем Белгидромет не остался в стороне и также выписал на 10 августа штормовое предупреждение. Государственные синоптики подтвердили, что на большей части территории завтра ожидаются грозы, при грозах местами — сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с (по западу в отдельных районах до 21−24 м/с.).