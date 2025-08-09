Ричмонд
Умер Иван Краско, игравший в белорусском кино и озвучивший «Брестскую крепость»

Народный артист России Иван Краско, сыгравший в белорусском кино, умер в 94 года.

Источник: Комсомольская правда

Умер народный артист России Иван Краско, игравший в белорусском кино и озвучивший фильм «Брестская крепость». Об этом сообщили в телеграм-канале театра имени Веры Комиссаржевской, в котором актер прослужил шестьдесят лет.

Неделей ранее сообщалось, что Иван Краско был госпитализирован в реанимацию одной из больниц в Санкт-Петербурге. Народный артист скончался на 95 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Для миллионов зрителей нескольких поколений Иван Краско стал любимым актером и голосом, узнаваемым с первых слов. Например, Иван Краско читал закадровый текст в фильме «Брестская крепость» 2010 года. Также он сыграл в таких белорусско-российских фильмах, как «Красный агат», «Возвращение “Броненосца”. К слову, одним из сценаристов киноальманаха “Красный агат” 1973 года был Владимир Короткевич.

Фильмография Ивана Краско превышает 200 фильмов и сериалов. Актер сыграл у режиссеров Владимира Бортко («Афганский излом», «Тарас Бульба»), Станислава Ростоцкого («Эскадрон гусар летучих»,), Виктора Трегубовича («Вот моя деревня…»), Ежи Гофмана («Прекрасная незнакомка») и других.

