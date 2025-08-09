Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ. Как вы считаете: насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома? Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема. Жду ваших комментариев», — добавил Володин.