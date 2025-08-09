МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников из-за чрезмерной нагрузки на учеников.
«Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены, ведь в среднем за учебой они проводят по 8−10 часов в день.
«Обсуждали эту тему с вами ранее. Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано», — подчеркнул председатель Госдумы.
Он добавил, что вопрос отмены домашнего задания становится всё более актуальным также из-за того, что у детей появляются новые возможности подходить к домашней работе формально — выполнять ее с помощью искусственного интеллекта или искать готовые ответы в интернете. Володин считает, что из-за этого домашние задания порой превращаются в пустую трату времени.
Председатель ГД отметил, что в мире по-разному подходят к самостоятельной работе школьников после уроков: есть примеры, когда домашние задания носят исследовательский и творческий характер, что позволяет ребенку глубже изучить тему и формирует критическое мышление.
«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ. Как вы считаете: насколько эффективно выполнение домашнего задания в текущем виде? По каким предметам оно действительно необходимо и в какой форме? Где оно должно выполняться: в школе после уроков или дома? Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема. Жду ваших комментариев», — добавил Володин.