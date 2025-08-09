Ричмонд
9 августа из-за ночного забега перекроют некоторые улицы в Ростове-на-Дону

Водителей предупредили о перекрытии дорог в Ростове вечером и ночью 9 августа.

Источник: Комсомольская правда

9 августа в Ростове-на-Дону на три с половиной часа ограничат движение транспорта из-за ночного забега «Не спать!». Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

С 20 часов до 23:30 будет поэтапно будут перекрывать улицы по следующему маршруту: Гребной канал «Дон» — улица Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе. Далее, после разворота на Пойменной, участники забега вернутся к Гребному каналу «Дон».

Добавим, также водителей предупредили о запрете парковки 23 августа на улице Козлова от переулка Островского до проспекта Буденновского. Такие же ограничения коснутся участка улицы Нансена между домами № 81 и 83.

