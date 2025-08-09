Самарские «Крылья Советов» после 1-го тайма в матче с «Балтикой» ведут 1:0

После забитого гола самарцы сели в оборону и отдали инициативу гостям. У ворот «Крыльев» было несколько опасных моментов. Сергей Песьяков был надежен и несколько раз спасал свою команду. Самарцы и калининградцы в первом тайме по 3 раза попали в створ ворот соперника.