Самарские «Крылья Советов» после 1-го тайма в матче с «Балтикой» ведут 1:0

В эти минуте на стадионе «Солидарность Самара Арена» проходит игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги (6+).

В эти минуте на стадионе «Солидарность Самара Арена» проходит игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги (6+). «Крылья Советов» после первого тайма ведут в матче с калининградской «Балтикой» со счетом 1:0.

На 17-й минуте встречи неразберихой в штрафной площади гостей воспользовался нападающий самарцев Амар Рахманович. При подаче с углового защитник калининградцев Кевин Андраде попытался выбить мяч головой, но помешал зафиксировать его своему голкиперу Максиму Бориско. В результате «круглый» отскочил 11-му номеру «Крыльев», который добил его в сетку ворот.

После забитого гола самарцы сели в оборону и отдали инициативу гостям. У ворот «Крыльев» было несколько опасных моментов. Сергей Песьяков был надежен и несколько раз спасал свою команду. Самарцы и калининградцы в первом тайме по 3 раза попали в створ ворот соперника.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

