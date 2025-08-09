Ричмонд
Вторые сутки воронежцы остаются без мобильного интернета

Вот уже второй день у воронежцев отсутствует мобильный интернет.

Горожане жалуются, что не могут расплатиться за проезд, оплатить покупки в магазинах картами, и вызвать такси. Точнее, вызвать его есть возможность, но по телефону, или там, где присутствует Wi-Fi. Однако цены на поездки в текущих обстоятельствах подорожали в 1,5−2 раза и по карману далеко не каждому.

Видимых причин для отключения мобильного интернета в пятницу, 8 августа, вроде бы не было — в регионе не объявляли опасность атаки БПЛА. Последняя тревога была отменена 7 августа в 14.08 и новое предостережение поступило лишь сегодня под утро — 9 августа в 04.46.

Воронежская область до сих пор находится под угрозой и узнать об ее отмене смогут лишь те, у кого проводной интернет или есть доступ в вай-фай в общественных местах.

Ранее воронежцам пообещали вернуть интернет во время атак БПЛА. Минцифры с операторами связи согласовало схему доступа россиян к интернету во время ограничений. Речь идёт о том, что при блокировке пользователи смогут получить доступ к белому списку самых востребованных сервисов на той же скорости, что и прежде. В список войдут в том числе маркетплейсы, службы доставки и такси.

Кроме того, на проспекте Революции в Воронеже появился бесплатный Wi-Fi. Точку доступа подключили в Доме связи на проспекте Революции, 35. Ее организовал «Ростелеком». Чтобы подключиться к интернету, необходимо выбрать в списке сетей название «Rostelecom_Free» и пройти авторизацию по СМС, номеру 8 800 или через портал Государственных услуг. Обслуживать Wi-Fi может не более 30 человек.

