Омичи приняли участие в масштабной уборке берега реки Оми

В Омске прошла экологическая акция по очистке берега реки Оми от мусора. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Вода России», которая проводится с 2014 года по инициативе Минприроды России. Старт акции дали директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев и министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
«Сегодня в Омске проходит значимое экологическое событие — Всероссийская акция “Вода России”. Мы уделяем особое внимание вопросам улучшения качества наших водных объектов, в том числе их очистке от мусора», — подчеркнула Татьяна Хавронина.
Фото: Сергей Мельников.
Участники акции собрали на прибрежной территории более 220 мешков мусора и 44 старые автомобильные покрышки. Благодаря совместным усилиям жителей региона удалось значительно улучшить состояние береговой линии реки.
Фото: Сергей Мельников.
Акция «Вода России» направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения водных объектов и формирование культуры бережного отношения к природе. Омичи в очередной раз продемонстрировали пример гражданской ответственности и заботы об окружающей среде.
