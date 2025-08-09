Омичи приняли участие в масштабной уборке берега реки Оми

В Омске прошла экологическая акция по очистке берега реки Оми от мусора. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Вода России», которая проводится с 2014 года по инициативе Минприроды России. Старт акции дали директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев и министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.