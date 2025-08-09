Политолог популярно объяснил, почему история с «церковными» листовками в Кишинёве — примитивная провокация

РАЗБОР ПОЛЕТОВ.
Что не так в истории с расклеиванием «церковных» листовок двумя «русскоязычными иностранцами» в Кишиневе.
Всё это похоже на банальный провокационный сценарий. При этом крайне примитивный.
Якобы задержали двух «русскоязычных иностранцев» (?), которые расклеивали картинки, изображающие Майю Санду с запрещенным в служении бывшим епископом Бельцким Петром (Пэдурару).
В чем, собственно, криминал?
В попытке привязать госпожу Санду к раскольникам?
Так нынешняя глава молдавского государства и не скрывает своих симпатий к «Бессарабской митрополии».
При этом, понятное дело, давать согласие на подобного рода «наглядную агитацию» ни она, ни ее консультанты не станут.
Тогда что в этой истории не так?
Зачем вообще она появилась на свет?
Мы видим единственное логичное объяснение: она понадобилась для того, чтобы выставить в негативном свете оппонентов молдавского церковного раскола.
То есть сторонников канонической Православной Церкви Молдовы.
Авторы «сценария» дают понять: смотрите, какими негодными методами действуют адепты «местной структуры московской церкви» (обычно нас так именуют в публикациях «Бессарабской митрополии»).
На всякий случай, для «убедительности», двое задержанных «иностранцев» оказались «русскоязычными». Такой тупой намек, призванный подкрепить недавно озвученный Майей Санду тезис о Православной Церкви Молдовы как «инструменте российского вмешательства в выборы».
И хотя вся эта история слеплена, что называется, по принципу тяп-ляп, но наверняка у части публики, не особо вникающей в детали, осадочек остался.
Скорее всего, на это и был расчет.
Виктор ЖОСУ, политолог.