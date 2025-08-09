Ричмонд
Политолог популярно объяснил, почему история с «церковными» листовками в Кишинёве — примитивная провокация

Двух «русскоязычных иностранцев» задержали за расклеивание изображений Майи Санду с запрещённым в служении экс-епископом Петром, формально — ничего криминального, но смысл очевиден: создать негативный образ сторонников канонической Православной Церкви РМ.

Источник: Комсомольская правда

РАЗБОР ПОЛЕТОВ.

Что не так в истории с расклеиванием «церковных» листовок двумя «русскоязычными иностранцами» в Кишиневе.

Всё это похоже на банальный провокационный сценарий. При этом крайне примитивный.

Якобы задержали двух «русскоязычных иностранцев» (?), которые расклеивали картинки, изображающие Майю Санду с запрещенным в служении бывшим епископом Бельцким Петром (Пэдурару).

В чем, собственно, криминал?

В попытке привязать госпожу Санду к раскольникам?

Так нынешняя глава молдавского государства и не скрывает своих симпатий к «Бессарабской митрополии».

При этом, понятное дело, давать согласие на подобного рода «наглядную агитацию» ни она, ни ее консультанты не станут.

Тогда что в этой истории не так?

Зачем вообще она появилась на свет?

Мы видим единственное логичное объяснение: она понадобилась для того, чтобы выставить в негативном свете оппонентов молдавского церковного раскола.

То есть сторонников канонической Православной Церкви Молдовы.

Авторы «сценария» дают понять: смотрите, какими негодными методами действуют адепты «местной структуры московской церкви» (обычно нас так именуют в публикациях «Бессарабской митрополии»).

На всякий случай, для «убедительности», двое задержанных «иностранцев» оказались «русскоязычными». Такой тупой намек, призванный подкрепить недавно озвученный Майей Санду тезис о Православной Церкви Молдовы как «инструменте российского вмешательства в выборы».

И хотя вся эта история слеплена, что называется, по принципу тяп-ляп, но наверняка у части публики, не особо вникающей в детали, осадочек остался.

Скорее всего, на это и был расчет.

Виктор ЖОСУ, политолог.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше