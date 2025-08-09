В Москве простились с народным артистом Владимиром Сафроновым

Владимир Сафронов умер 5 августа в возрасте 84 лет. Он выступал в Малом театре с 1972 года, сыграл там более 60 ролей. С 1975-го господин Сафронов также преподавал актерское мастерство в Щепкинском театральном училище. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.