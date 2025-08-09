В Москве простились с народным артистом Владимиром Сафроновым

По данным агентства, на церемонию прощания пришли десятки людей. В числе гостей были народный артист Валерий Афанасьев, заслуженные артисты Александр Вершинин и Василий Зотов. Церемонию вел народный артист России Василий Бочкарев. По окончании гражданской панихиды гроб с телом артиста вынесли из театра под аплодисменты.
Владимир Сафронов умер 5 августа в возрасте 84 лет. Он выступал в Малом театре с 1972 года, сыграл там более 60 ролей. С 1975-го господин Сафронов также преподавал актерское мастерство в Щепкинском театральном училище. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.