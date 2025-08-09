Ричмонд
Сотрудники МЧС спасли ястреба, попавшего в капкан на дереве

В Любанском районе МЧС вызвали из-за ястреба в капкане на дереве.

Источник: Комсомольская правда

В Любанском районе сельчане вызвали МЧС из-за ястреба на дереве. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в городском поселке Уречье. Сельчане позвонили в МЧС в субботу, 9 августа, сообщив, что в капкан на дереве попала красивая птица.

На месте выяснилось, что лапка ястреба оказалась зажата в капкане на дереве, из-за чего он не мог освободиться.

Сотрудники МЧС использовали лестницу и успешно освободили ястреба из капкана.

— Спасенную птицу осторожно отпустили, и она улетела, — сообщили в МЧС.

