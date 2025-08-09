В Домодедово сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Аэропорт «Домодедово» возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт “Домодедово” возобновил прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Домодедово.
