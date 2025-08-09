Ричмонд
В Домодедово сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Домодедово.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Аэропорт «Домодедово» возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт “Домодедово” возобновил прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.